Ducati dévoile un vélo de course électrique qui coûte la modique somme d'un demi-rein

Ducati a doté son vélo de course d’un moteur situé sur le moyeu arrière. Il délivre une puissance de 250 W et un couple de 42 Nm. Selon l’entreprise, c’est l’un des plus légers et compacts de sa catégorie, avec un poids de 3,95 kg. Le moteur offre 5 niveaux d’assistance, et la commande de sélection se situe sur le guidon.