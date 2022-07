Faut-il payer la Sacem si vous laissez traîner une radio dans votre Airbnb ?

Ces derniers jours, c'est un peu la pagaille chez les propriétaires qui mettent leur logement en location saisonnière. En effet, la Sacem, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, réclameraient à ces derniers, à certaines conditions seulement, des droits d'auteur dus à la présence d'un téléviseur, d'une radio ou d'un lecteur CD dans les logements. Entre ce que le Sacem a réellement le droit de faire, les conditions applicables et ce qui a pu être dit à droite ou à gauche, l'avocat et ingénieur Jean-Denis Lefeuvre a pris la parole sur les réseaux sociaux pour nous aider à y voir plus clair.