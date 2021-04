DONTNOD Entertainment se lance dans la coproduction et l’édition avec le studio PortaPlay

Dans un communiqué de presse publié ce matin, Hans von Knut Skovfoged, responsable du développement chez PortaPlay, se réjouit de cette coproduction et déclare que les membres du studio se sentaient « amenés à travailler de plus en plus sur des jeux porteurs de sens » et ainsi réaliser leur souhait de créer « des titres combinant des mécaniques de jeu et une narration solides - autour d’individus en situation de crise et confrontés à des dilemmes moraux ».