Jeu-concours spécial 20 ans, tentez votre chance !

Ça y est, Clubic a 20 ans ! 20 ans d'évolution technologique, d'innovations et, surtout, de curiosité !Pour fêter cet évènement avec vous, nous vous avons préparé plusieurs jeux dotés des "petits" lots sympas sur nos comptes Twitter Clubic Clubic Gaming et Clubic Bons Plans , mais, surtout, nous allons faire appel à vos "connaissances" afin de gagner un beau et grand téléviseur TCL 55EP680 55" 4K HDR. Ce gros lot, il est spécialement pour vous, notre communauté (toutes les infos ici ).Pour participer au tirage au sort, il vous faudra répondre correctement aux cinq questions présentes dans le quiz directement depuis notre formulaire, et de renseigner votre adresse email (que nous récoltons uniquement dans le but de contacter le gagnant tiré au sort - les autres adresses seront effacées à l'issue du jeu).Si le formulaire ci-dessus ne fonctionne pas, vous pouvez également accéder au quiz par ici Le jeu-concours se terminera le 21 mai et le tirage au sort sera effectué le lendemain à 17h. Vous retrouverez tous les détails et les modalités du jeu-concours via ce règlement Bonne chance à tous les Clubicien.ne.s et un grand merci pour votre soutien et votre participation à la vie du site, que ce soit en commentaire ou dans le forum ; votre média n'en serait pas là sans vous ! À très bientôt sur Clubic.com.