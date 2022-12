Ils pirataient (avec l'aide de Russes) le système de répartition de taxis d'un aéroport new-yorkais

À l'arrivée à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York, c'est premier arrivé premier servi pour les taxis. Le système de répartition des courses de l'aéroport s'organise en effet selon l'ordre d'arrivée des chauffeurs.

Une méthode équitable, qui n'a, semble-t-il, pas été au goût de tous. Deux compères originaires du Queens, Daniel Abayev and Peter Leyman de leurs prénoms, ont ainsi cherché, et réussi à contourner la règle. Et pour ce faire, après avoir imaginé plusieurs solutions pour entrer dans le système (comme voler des tablettes qui y étaient connectées, ou même soudoyer un employé pour brancher une clé contenant un malware…). Ils ont trouvé la solution : des hackers russes !

En collaborant avec ces derniers, ils sont parvenus à entrer dans la machine et se sont offert la possibilité de changer l'ordre de répartition à leur convenance. Ils ont ensuite communiqué auprès des chauffeurs de taxi, leur expliquant qu'ils pouvaient monter en tête de la liste moyennant la modique somme de 10 dollars !