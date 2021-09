TousAntiCovid : pourquoi le pass sanitaire est étendu aujourd'hui à 5 millions d'adolescents ?

Désormais, les 5 millions d’adolescents âgés d’au moins 12 ans et deux mois doivent avoir un pass sanitaire valide pour présenter un QR code valide (via l'application TousAntiCovid par exemple) afin d’accéder à certains lieux ou événements. Comme pour les adultes, ils pourront se munir d'un certificat de rétablissement du Covid-19 datant de moins de six mois, ou d’un test de dépistage négatif (de moins de 72 heures), dont le gouvernement veut conserver la gratuité pour les mineurs.