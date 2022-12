Le satellite hydrologique SWOT, bijou franco-américain, est arrivé en orbite !

La tension avait grimpé d'un cran vendredi 16 décembre sur le site spatial de Vandenberg, en Californie. Après plusieurs reports mineurs, le compte à rebours entrait dans ses derniers instants pour le lanceur Falcon 9 et l'unique satellite placé au sein de sa coiffe : SWOT (Surface Water and Ocean Topography). Pour plusieurs scientifiques et ingénieurs, le résultat de pratiquement 15 ans de préparation, de design et de milliers d'heures de travail sur l'instrument KaRIN, unique en son genre. Le décollage a eu lieu à 12 h 46, et environ une heure plus tard, le satellite était effectivement éjecté en orbite : les équipes de SpaceX n'ont pas failli, et, une fois de plus, le déploiement était aussi réussi que l'atterrissage du premier étage du lanceur. Ce dernier s'est posé à terre, à une centaine de mètres de son site de décollage.