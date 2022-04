La Corvette électrique sera bientôt une réalité

Le président du groupe General Motors en profite également pour annoncer l'arrivée du système de récupération d'énergie Ultium pour ces modèles, un système breveté proche de ce qui se fait chez les concurrents en termes de réutilisation de l'énergie dans le véhicule. « [Le système] prend la chaleur générée par les batteries des véhicules électriques et l'utilise pour réchauffer la cabine, améliorer l'efficacité de la recharge et même augmenter l'accélération du véhicule. Et il peut booster l'autonomie de la voiture de 10 %. »