Chevrolet prépare une version tout-électrique de ses iconiques pick-ups Silverado

Le Silverado de GM, également commercialisé sous l’appellation Sierra chez GMC, va être décliné dans une version 100 % électrique. Le constructeur automobile a réalisé d’énormes investissements pour mettre au point sa plateforme électrique Ultium EV et mettre sur pied sa Factory ZERO, son usine consacrée à la fabrication de ses modèles électriques à Detroit pour laquelle le constructeur a investi plus de 2 milliards de dollars.

C’est sans grande surprise que le constructeur va chercher à décliner plusieurs modèles de sa gamme en version purement électrique. Si le choix du Hummer et du Silverado en fera grogner certains de par le poids important de ses véhicules et un aérodynamisme discutable ne favorisant pas l’efficience, GM s’attaque à deux piliers de sa gamme. Mais surtout, le Silverado va apporter une solution pour les entrepreneurs friands de ce type de véhicules aux États-Unis.