OpenAI fait sa première acquisition, un concurrent de Minecraft, pour développer ChatGPT

La société dirigée par Sam Altman fait savoir que l'ensemble de l'équipe de Global Illumination rejoint les effectifs d'OpenAI à la suite de la transaction. Il ne s'agit donc pas seulement de brevets ou de technologies, mais surtout d'attirer des talents dans ses filets.

Il est précisé que les nouveaux employés de la firme travailleront sur des produits phares d'OpenAI, dont ChatGPT. « Global Illumination est une entreprise qui tire parti de l'IA pour créer des outils créatifs, une infrastructure et des expériences numériques », se réjouit OpenAI dans son communiqué.

Installée à New York, Global Illumination a été fondée en 2021 par Thomas Dimson, Taylor Gordon et Joey Flynn, qui étaient auparavant chez Meta. Ils ont une solide expérience des réseaux sociaux, puisqu'ils ont contribué à des projets concernant Facebook et Instagram durant cette période. OpenAI ajoute que les nouveaux arrivants ont aussi été à l'œuvre chez YouTube, Google, Pixar, Riot Games et « d'autres sociétés notables ».