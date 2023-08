ChatGPT serait de gauche, selon cette étude

Les répercussions possibles de ce biais pourraient être importantes. On peut tout à fait imaginer des conséquences sur certains processus électoraux ou politiques. Le docteur Fabio Motoki, maître de conférences en comptabilité et responsable du projet, a exprimé son inquiétude en ces mots : « L'utilisation de systèmes d'IA par le grand public est de plus en plus importante, que ce soit pour créer du contenu ou s'informer. Il est crucial que les plateformes les plus populaires restent aussi impartiales que possible. »