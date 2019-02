HP Copper : un nouveau casque VR en 2160 x 2160 pixels (par œil) !

Plus fort que les PlayStation VR, HTC Vive, Oculus Rift...

Avec, puisque ce nouveau casque va permettre de profiter d'une définition de 2160 x 2160 pixels pour chaque oeil.A titre de comparaison, le PlayStation VR offre un rendu en 960 x 1080 pixels pour chaque oeil, quand le HTC Vive permet de profiter de contenus en 1080 x 1200 pixels pour chaque oeil, soit un rendu identique à celui de l'Oculus Rift. Avec sa résolution en nette hausse,Toutefois, si la résolution est clairement un point fort de ce HP Copper, ce n'est pas forcément le cas du champ de vision, qui reste assez similaire à ce que l'on connait avec les casques cités plus haut. Côté look, le HP Copper est plutôt épuré, ce qui lui assure. A noter que le casque dispose aussi d'Même si le HP Copper sera disponible pour tous,. Rappelons que le groupe HP propose déjà un casque de type Windows Mixed Reality, dont la résolution culmine à 1440 x 1440 pixels par oeil, avec un champ de vision de 100°. D'autres groupes comme Acer, Dell ou encore Samsung proposent eux aussi un casque Windows Mixed Reality.HP devrait annoncer très bientôt la date de disponibilité de son nouveau dispositif VR. Selon, qui a pu approcher le dispositif, ce dernier serait déjà avancé et devrait donc arriver très bientôt en boutiques.