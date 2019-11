NVIDIA déclinerait ses puces SUPER sur laptop en 2020

© NVIDIA

De nouvelles GeForce Max-Q au TDP raboté

© NotebookCheck

Lire aussi :

ASUS et GIGABYTE préparent des GeForce GTX 1660 Super en Mini-ITX



Vers un lancement l'année prochaine ?

Source : Neowin

Cet été, NVIDIA déployait ses premières cartes graphiques SUPER, des versions survitaminées de ses RTX 2060, 2070 et 2080 , destinées à contrer l'arrivée des premières AMD Radeon sous gravure 7 nm et architecture RDNA (les RX 5700, RX 5700 XT , et plus récemment les RX 5500 et RX 5500 XT, attendues en décembre). Depuis, et alors que les GTX 1660 SUPER et 1650 SUPER ont également fait leur apparition, nous restons sans nouvelle des variantes mobiles de ces puces SUPER. La chose pourrait toutefois changer courant 2020.C'est ce que l'on déduit d'un document dévoilé par le site spécialisé NotebookCheck. On y découvre un listing détaillant une partie des spécifications de ce qui semble être de nouvelles puces Max-Q. Leurs quantités de mémoire vidéo respectives évoquent clairement les modèles SUPER lancés sur desktop ces derniers mois.Sur le haut du tableau, on retrouve trois GPUs Max-Q (N18E-G3R, N18E-G2R et N18E-G1R) dotés de 8 Go de VRAM pour des TDP fixés à 80 Watts. Il pourrait s'agir des variantes à basse consommation des RTX 2080 SUPER, 2070 SUPER et 2060 SUPER, destinées au monde laptop.Plus bas, la dernière portion du tableau est un peu plus mystérieuse, on y retrouve deux GPUs Max-Q supplémentaires (baptisés N18P-G62 et N18P-G61). Ces derniers se limitent à un TDP plus contenu de 35 Watts et sont tous deux pourvus de seulement 4 Go de mémoire GDDR6. C'est-à-dire, autant que la récente GTX 1650 SUPER.Il pourrait s'agir de deux variantes de la 1650 SUPER, destinées à concurrencer les récentes RX 5300M et 5500M annoncées par AMD et également dévolues au marché des ordinateurs portables. Ces puces se destineraient plutôt à un usage multimédia avancé et à du gaming occasionnel.Notons enfin que des modèles non Max-Q de ces mêmes puces sont également évoqués, avec des TDP compris entre 115 et plus de 150 Watts pour les trois références les plus puissante, et limité à 50 Watts pour les potentielles GTX 1650 SUPER mobiles.Les 115 Watts évoqués pour la référence N18E-G1R appuient par ailleurs la thèse d'une RTX 260 SUPER pour laptop en cela qu'il est supérieur aux 80 Watts de la RTX 2060 que l'on trouve actuellement sur laptops. Une hausse de TDP justifée par l'ajout de 2 Go de VRAM supplémentaires sur la version SUPER, qui profite aussi d'un bus de 256-bit (contre 192-bit sur le modèle standard, non-SUPER).D'après NotebookCheck, ces nouvelles références devraient voir le jour en 2020, avec un début de commercialisation en mars prochain.