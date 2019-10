Une Radeon RX 5500 pour contrer les GeForce GTX 1660 à bas prix ?

© AMD via Tom's Hardware

GIGABYTE aurait déjà des RX 5500 sous le coude

Après les RX 5700 et RX 5700 XT lancées début juillet sur le milieu de gamme, AMD braquerait ses projecteurs sur l'entrée de gamme. La firme de Lisa Su semble se préparer au lancement d'une Radeon RX 5500. Pressentie pour ce 7 octobre, la puce arborerait 1 408 shading units (soit autant qu'une GTX 1660) et un bus mémoire limité à 128 bit (contre 192 bit chez sa concurrente). Elle se déclinerait par ailleurs en deux versions : l'une équipée de 4 Go de GDDR6, l'autre de 8 Go.Repéré sur le Net par momomo_us, un document émanant des bureaux de l'EEC (Eurasian Economic Commission) dévoile une liste de six modèles de Radeon RX 5500 déposés par le Taïwanais GIGABYTE. Les différentes références listées sur ledit document font plus précisément état de Radeon RX 5500 XT équipées de 8 Go de GDDR6.Nous pourrions donc avoir une RX 5500 équipée de 4 Go de VRAM et une RX 5500 XT dotée de 8 Go de mémoire vidéo.Comme l'indique l'article de VideoCardz, AMD aurait déjà commencé à parler de sa RX 5500 à certains journalistes et la décrirait en privé comme une nouvelle RX 480. On ignore toutefois si AMD fait référence à cette ancienne carte (lancée en 2016) sur le plan des performances ou sur celui du placement tarifaire. Gageons qu'il s'agit de la seconde option.Pour l'heure, nous ignorons encore quels seront les prix de ces potentielles RX 5500 et 5500 XT, mais elles pourraient débuter sous la barre des 200 dollars selon Tom's Hardware. Un tarif cohérent si AMD veut tacler NVIDIA sur l'entrée de gamme.Notons enfin que la RX 5500 a aussi été aperçue en version mobile, au travers d'une « RX 5500M » dont nous parlions il y a peu sur Clubic