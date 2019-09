La NVIDIA GeForce GTX 1660 Super arriverait bien en octobre

Le même GPU, mais une meilleure mémoire

Source : VideoCardz

Plus de six mois après le lancement de la GeForce GTX 1660 , NVIDIA devrait lancer sa GeForce GTX 1660 SUPER dans le courant du mois d'octobre 2019, affirme, qui s'appuie sur des informations obtenues de sources travaillant pour le constructeur ASUS. Ce dernier préparerait trois modèles basés sur cette carte graphique pour ses séries DUAL EVO, Phoenix et TUF3.La GeForce GTX 1660 SUPER devrait embarquer le même GPU (le TU116-300) que la version non SUPER. Mais la différence se ferait au niveau de la mémoire. Alors que la GeForce GTX 1660 propose du GDDR5 6 Go cadencé à 8 Gbps, le modèle SUPER aurait droit à une mémoire GDDR6 6 Go jusqu'à 14 Gbps.Cette nouvelle carte graphique viendrait se positionner entre la GeForce GTX 1660 et la GeForce GTX 1660 Ti, qui restera plus haut de gamme que la GTX 1660 SUPER grâce à son GPU TU116-400. On note tout de même qu'avec une mémoire GDDR6 6 Go à 12 Gbps, la version Ti sera moins gâtée en termes de mémoire que la SUPER.