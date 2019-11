ASUS et GIGABYTE préparent des GeForce GTX 1660 Super en Mini-ITX

© GIGABYTE

Des dates de lancement encore vagues et des prix non précisés

Source : AnandTech

GIGABYTE s'apprête ainsi à lancer sa GTX 1660 Super Mini ITX OC 6G (GV-N166SIXOC-6GB). Ce modèle mesure 17 cm de long et se base sur une puce TU116 cadencée à 1 800 MHz, épaulée de 6 Go de GDDR6 14 Gbps. Côté refroidissement, on passe sur un ventilateur unique monté sur un dissipateur qui occupera deux slots dans le boîtier. Le tout est enfin alimenté par un seul connecteur 8 pin PCIe, tandis que la connectique s'axe sur un total de quatre ports (DP 1.4 et HDMI 2.1b).ASUS mise, de son côté, sur deux références : les Phoenix PH-GTX1660S-6G et Phoenix PH-GTX1660S-O6G. La seule différence entre ces deux cartes se limite à un écart de 15 MHz de fréquence en OC (1815 Mhz pour la première, contre 1830 MHz pour la seconde). Pour le reste, on y trouve également la puce TU116 employée par NVIDIA pour cette nouvelle 1660 SUPER, 1408 cores CUDA et 6 Go de GDDR6. Là aussi, l'alimentation passe par un port 8 pin PCIe et le refroidissement s'articule autour d'un dissipateur occupant deux slots et accueillant un unique ventilateur.ASUS se limite en revanche à trois sorties à l'avant de ses deux cartes : un port DVI-D, une sortie DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.0b. Enfin, les deux cartes mesurent 17,4 cm de long.ASUS et GIGABYTE n'ont pas encore précisé de date de lancement pour ces trois nouvelles cartes graphiques, mais leur entrée sur le marché devrait se faire dans les meilleurs délais. Le prix, lui aussi, est laissé en suspens, même s'il faut tabler sur des tarifs approchant les 230 dollars demandés par NVIDIA pour une 1660 SUPER « classique ».