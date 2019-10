Les spécifications des GeForce GTX 1660 SUPER déjà connues ?

© JD.com via Tom's Hardware

Même GPU, mêmes fréquences... mais avec de la GDDR6 pour pimenter le tout

Vers un tarif approchant les 250 euros ?

C'est un modèle du fabricant chinois Maxsun, la GeForce GTX 1660 Super Terminator, qui vend la mèche. Listé cette semaine par le site JD.com (chinois lui aussi) et relayé par « momomo_us » sur Twitter , il dévoile une bonne partie des spécifications de la prochaine carte entrée de gamme de NVIDIA. Au programme, un nombre inchangé de core CUDA et des fréquences maintenues au même niveau que pour la GTX 1660... mais une partie mémoire revue et corrigée.Comme le souligne Tom's Hardware US, cette GTX 1660 SUPER serait pourvue de 1 408 cores CUDA, soit autant que la GTX 1660 actuelle. Même chose pour les fréquences appliquées au GPU : elles ne bougent pas d'un iota, avec 1 530 MHz de base et 1 785 MHz en boost. Comme pour la GTX 1660, NVIDIA se limiterait en outre à un TDP de 120 Watts, tandis que la carte serait alimentée par un unique port PCIe 8-pin.La principale différence avec la GTX 1660 viendrait en réalité de la mémoire vidéo. Selon la fiche technique dévoilée malencontreusement par JD, nous passons sur de la VRAM en GDDR6 1 750 MHz (contre de la mémoire GDDR5 cadencée à 2 000 MHz jusqu'à présent). De quoi corroborer une partie des rumeurs en circulation sur cette fameuse GTX 1660 SUPER, qui disposerait par ailleurs d'un BUS 192 bits et d'un débit légèrement supérieur à celui de la GTX 1660 Ti. La bande-passante totale serait ainsi 75 % plus importante que celle proposée par la GTX 1660.À défaut d'un indice concret quant aux performances de cette nouvelle carte graphique, JD nous donne une idée de son prix. La Maxsun GeForce GTX 1660 Super Terminator sera proposée à 1 899 yuan, soit environ 240 de nos euros. Un prix crédible puisque la version « classique » de la GTX 1660 se monnaye 1 499 yuan chez Maxsun (environ 190 euros). Nous parlons donc d'une augmentation tarifaire de 26,7 % entre les GTX 1660 SUPER et 1660 « classique ».Côté lancement, le 29 octobre est évoqué depuis quelques temps sans que l'on puisse encore corroborer l'information. Un timing parfait alors qu'AMD prépare, sans vraiment s'en cacher, le renouveau de son entrée de gamme. Les rouges miseraient notamment sur des Radeon RX 5500 et 5500 XT équipées de 8 Go de GDDR6. Reste à savoir si ce surplus de mémoire vidéo saura faire la différence face aux 6 Go évoqués pour cette GTX 1660 SUPER.