Une peu probable GeForce RTX 2080 Ti SUPER listée chez Inno3D

Deux Bundles recelant une RTX 2080 Ti SUPER chez Inno3D ?

Une carte peu souhaitable chez NVIDIA... sauf offensive majeure d'AMD sur le haut de gamme

Faute de frappe ou anguille sous roche ? La première option semble pour l'heure la plus crédible. Alors que NVIDIA indiquait encore récemment ne pas avoir de projets pour une éventuelle GeForce RTX 2080 Ti SUPER, le fabricant hongkongais Inno3D laisse apparaître sur son site - et par deux fois - la mention d'une 2080 Ti survoltée. Si elle venait à voir le jour, cette hypothétique carte pourrait entamer le potentiel commercial des autres puces haut de gamme de NVIDIAComme le rapporte Tom's Hardware, un rapide tour du site officiel d'Inno3D permettait encore il y a peu de trouver un premier Bundle comportant la mention d'une RTX 2080 Ti SUPER. Intitulé « Super Fast Supernatural », ce dernier était disponible entre juillet et le 16 septembre. Plus d'un mois plus tard, toujours pas de 2080 Ti SUPER en vue, ce qui renforce la thèse de l'erreur humaine.Une erreur tenace : une 2080 Ti SUPER est en effet évoquée sur un autre Bundle proposé par le constructeur. « The Rules Have Changed », c'est son nom, est disponible cette fois jusqu'au 18 novembre. Vous noterez que ledit GPU, lui, est toujours absent du marché et que NVIDIA reste pour sa part inerte.S'il convient de jouer la prudence, la firme au caméléon n'a - du moins pour l'instant - pas de raison valable de lancer une RTX 2080 Ti SUPER qui viendrait cannibaliser les ventes de ses autres modèles haut de gamme. Et pour cause, cette dernière se logerait entre l'actuelle RTX 2080 Ti et la RTX Titan . De quoi compromettre d'un coup d'un seul le placement tarifaire de ces deux références.Cette RTX 2080 Ti SUPER pourrait néanmoins voir le jour si d'aventure AMD créait la surprise en déboulant sabre au clair sur le haut de gamme, et avec des tarifs avantageux. Lancer cette hypothétique référence permettrait alors aux verts d'échelonner un peu plus leur offre premium et pourquoi pas de baisser le prix de la RTX 2080 Ti. Mais ne nous emballons pas, tout cela relève actuellement du fantasme.