Un constructeur permet désormais de personnaliser sa GeForce RTX 2060 SUPER

Galax fournit la carte graphique, Tmall se charge du reste

Trois ans de garantie toujours appliqués... mais retours impossibles

Difficile de savoir si le concept arrivera jusque dans nos contrées, mais l'initiative est intéressante. En partenariat avec Tmall , un site de e-commerce chinois, Galax propose une GeForce RTX 2060 SUPER personnalisable. Un modèle spécifique se destine à cet usage : la GeForce RTX 2060 SUPER Star (283 x 139 x 42 mm), récemment lancée par le constructeur. Afin de revêtir les couleurs choisies par le client final, Galax livre cette carte avec un châssis et des ventilateurs transparents.La suite des opérations est prise en charge par Tmall. Le vendeur propose actuellement quelques motifs par défaut pour les joueurs en manque d'inspiration, mais le client peut aussiun design de son choix. Ce dernier sera alors répliqué à l'identique sur le châssis et la backplate de la carte.On ignore pour le moment comment Tmall customise les cartes. Le fait que Galax fournisse un modèle entièrement transparent peut laisser entendre que le revendeur peint le châssis et la backplate...estime pour sa part qu'il pourrait simplement s'agir d'un skin en vinyl appliqué sur la carte par le site de e-commerce. Une solution nettement moins alléchante, car susceptible de moins bien vieillir.Customisée ou non, la RTX 2060 SUPER Star de Galax profite en Chine d'une garantie de trois ans. La carte ayant vocation à être vendue personnalisée, cette dernière ne pourra toutefois pas faire l'objet d'un quelconque retour de la part du client... L'achat est donc (et c'est logique) définitif.D'un point de vue technique, cette RTX 2060 SUPER reprend le gros des spécifications de la puce signée NVIDIA. On retrouve ainsi 2 176 cores CUDA, 272 Tensor cores et 34 RT cores. L'ensemble se pare de 8 Go de mémoire GDDR6 cadencée à 1 750 MHz et profite d'un bus 256 bit pour une bande passante maximale de 448 Go/s. Les fréquences du GPU en lui-même sont fixées à 1 470 MHz de base et 1 695 MHz en boost sur ce modèle spécifique (soit 45 MHz de plus qu'une RTX 2060 SUPER classique).Question alimentation, cette RTX 2060 SUPER Star se base sur un connecteur PCIe 8 pin, tandis que la connectique s'axe sur un port HDMI 2.0b et trois sorties DisplayPort 1.4.Cette référence est proposée en Chine au tarif de 3499 yuans, soit environ 450 de nos euros.