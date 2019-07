Si vous attendiez une GeForce RTX 2080 Ti Super, vous allez pouvoir attendre longtemps

Plus puissants, mais aussi plus sujets aux coups de chaud, les Rasberry Pi 3 et 4 peuvent désormais profiter d'un ventirad taillé sur mesure pour eux. Lancé à un tarif de 20 dollars, il permet de diminuer drastiquement les températures observées, notamment, sur le nouveau fleuron de la fondation Raspberry Pi, le Pi 4.