Ce clavier est tellement incroyable... qu'il doit intégrer un processeur et une carte graphique pour fonctionner

Nous mentionnions le mois dernier un écran géant composé de claviers LED RGB. Dire que cela a inspiré Finalmouse pour son prototype de clavier est une autre histoire, mais le concept est assez similaire. Celui-ci propose en effet un affichage interactif entièrement personnalisable recouvrant le corps du clavier et propulsé par rien de moins que l'Unreal Engine 5. Vous pouvez le voir en action via la vidéo fuitée par Jake Lucky via Twitter, ci-dessous.