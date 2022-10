Voilà à quoi ressemble un écran géant composé uniquement... de claviers LED RGB

Dans la vidéo ci-dessus, nous pouvons voir SignalRGB en action pour mener ce projet à bien. Rien de très sophistiqué pour l'installation : seulement quatre clous fixant chaque clavier sur une surface noire, avec des hubs USB et des fils en pagaille pour alimenter tout cet attirail.

Une fois l'écran géant monté en moins d'une heure, celui-ci a pris vie grâce au logiciel propriétaire de SignalRGB, selon une grille et une assignation de l'affichage spécifique à chaque clavier. Et le plus fort, c'est que cet écran tout en claviers RGB ne semble prendre que 2 % de la capacité du processeur.