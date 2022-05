La Cadillac Lyriq dévoile ses premières spécifications... et son prix

Le premier véhicule 100 % électrique badgé Cadillac sera proposé au prix de 62 990 dollars, en version propulsion, avec à bord un moteur de 340 ch. La version dotée d'une double motorisation et d'une transmission intégrale arrivera sur le marché quelques mois plus tard, et affichée à 64 990 dollars.

Le constructeur promet une autonomie d'environ 500 km (pour la version RWD), grâce à une batterie de 100 kWh. Celle-ci pourra être rechargée à 190 KW, pour récupérer environ 120 km en 10 minutes.