Nerf dévoile un modèle inspiré de Destiny : Il. Est. Incroyablement. Énorme.

Tous les joueurs du FPS multijoueur imaginé par les créateurs de Halo connaissent le Gjallarhorn. Introduit dès le premier Destiny, ce lance-roquettes est presque devenu un des symboles de la franchise. C'est une arme absolument légendaire qui dispose d'une puissance de feu redoutable et d'une esthétiques des plus réussies. Bref, tous les collectionneurs rêvent d'en avoir un chez eux… Et ce rêve est en passe de devenir réalité !