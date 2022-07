Amazon casse le prix du casque filaire officiel Xbox 🔥

Passons tout de suite aux spécificités de ce modèle qui, comme son nom l'indique, se branchera en filaire à vos appareils via une prise jack 3,5 mm. Il affiche une compatibilité parfaite avec les consoles Xbox Series X|S, Xbox One mais aussi avec les PC. En plus de délivrer un son très agréable et puissant, le casque Xbox est compatible avec les technologies audio-spatiales DTS Headphone: X, Windows Sonic et Dolby Atmos. Immersion garantie !

Enfin, le casque conçu par Microsoft profite d'une construction aussi robuste que légère avec la possibilité d'être ajusté en permanence. Un micro rétractable est de la partie pour vous permettre de discuter avec vos amis pendant une session multijoueur. Une molette très simple d'accès sert à activer ou à désactiver le microphone. L'ergonomie est plus que jamais au rendez-vous !