A peine dévoilé, le POCO F4 est déjà moins cher chez Amazon à l'occasion des soldes !

Si nous n'avons pas encore été en mesure de le tester, le POCO F4 présente tout de même quelques belles promesses sur ses spécificités techniques. À commencer par son écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz. La dalle devrait donc être très agréable à admirer au quotidien. Tous vos contenus s'afficheront avec une fluidité optimale.

Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisque le téléphone comprend aussi un processeur Snapdragon 870 compatible 5G et accompagné par 8 Go de RAM ainsi que par une mémoire interne de 256 Go. Sur le papier, la configuration semble pour le moins solide. Vous devriez pouvoir jouer et faire du multitâche sans jamais essuyer le moindre ralentissement.

Pour finir, le POCO F4 disposera de nombreux avantages notables comme la finesse de son design, une batterie capable d'être rechargée complètement en moins de 40 minutes ou encore un système de stabilisation optique pour permettre de capturer des photos plus facilement. Vous ne le regretterez pas.