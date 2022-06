Soldes Amazon : TOP 10 des promos high-tech à saisir d'urgence

Déjà cinq jours que nous vivons au rythme des Soldes d'été 2022. Nous ne l'avions pas anticipé leur arrivée si vite et pourtant cela fait déjà une semaine ou presque que les e-marchands livrent leurs promotions les plus fortes sur un large choix de produits high-tech.

La prochaine étape sera dans deux jours seulement, le mercredi 29 juin avec la deuxième démarque. Vous pensiez avoir déjà vu les promotions les plus fortes durant ces premiers jours ? Détrompez-vous, les sites e-marchands ont encore de belles cartouches en stock pour vous offrir des prix toujours plus bas sur encore plus d'appareils et de services.

Sept jours plus tard, le mercredi 6 juillet se tiendra la troisième démarque et une fois de plus les prix vont s'écrouler davantage avec des remises dépassant allègrement les 50%

Le mercredi 13 juillet sera votre dernière semaine pour profiter de remises encore plus fortes jusqu'à -70% avec la quatrième et dernière démarques.

Vous n'aurez ensuite que six jours jusqu'au mardi 19 juillet 20H pour profiter de ces prix exceptionnels. Les retardataires devraient noter dès à présent cette date dans leur calendrier pour ne pas rater cette occasion de faire de bonnes affaires. Après il sera trop tard…