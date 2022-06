A moins de 50€, cette imprimante HP est une offre canon des soldes

Nous allons dans un premier temps revenir sur les modalités qui impactent cette imprimante jet d'encre. En ce mois de juin, il s'agit tout simplement d'un des modèles à privilégier si vous avez besoin d'effectuer de nombreuses impressions chaque semaine. Mais avant de vous guider à travers les fonctionnalités de cette HP DeskJet 2710e, voici tout ce qu'il faut savoir avant de passer à la caisse.

Ce bon plan est orchestré par Cdiscount qui livrera tous ses clients gratuitement à domicile comme en point retrait. Le paiement en quatre fois (soit 12,79 € lors de l'achat puis 12,78 € par échéance) est également à votre portée. Une garantie valable pendant deux ans est assez logiquement d'actualité. De plus, les abonnés Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29 €/an) recevront leur commande plus rapidement et bénéficieront de -15 € de remise via le code : 15D149CD.