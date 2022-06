12 mois d'abonnement au PS+ à un prix complètement fou !

Le PlayStation Plus est un service proposé par Sony pour les possesseurs de PS4 et PS5. Il est d'ailleurs en train de changer ce mois-ci pour proposer trois formules différentes. Mais la promo proposée ici concerne la version classique donnant accès à la version classique. À savoir la possibilité de jouer en ligne à tous vos jeux. Et trois jeux offerts tous les mois.

En juin 2022, ces jeux sont : God of War sur PS4, Naruto to Boruto Shinobi Striker sur PS4, et Nickelodeon All Star Brawl sur PS4 et PS5. Ces jeux, vous pouvez les télécharger et y jouer à l'infini tant que vous êtes abonné au PS+. Si d'aventure vous arrêter l'abonnement, vous ne pourrez plus les lancer. Mais il suffit de se réabonner pour y avoir de nouveau accès.

L'abonnement se renouvelle automatiquement tous les ans au prix fort, à moins de désactiver cette option dans votre compte ou de rajouter une nouvelle carte comme celle-ci pour en profiter moins cher.