Les écouteurs Jabra Elite Active 75t chutent pour les Soldes Amazon

Les Jabra Elite Active 75t se relient à votre smartphone en Bluetooth. Ce modèle a l'avantage de pouvoir être connecté à plusieurs appareils en même temps : il s'agit du mulitpoint. Ainsi, vous pouvez écouter de la musique sur votre ordinateur (par exemple) et être connecté à votre smartphone : si il y a un appel, la priorité passe à celui-ci.

Pour bien fonctionner, il faut télécharger l'app compagnon des écouteurs. Là, vous allez pouvoir gérer l'égaliseur et aussi paramétrer trois profils d'écoute. Pour chacun vous pouvez changer d'égaliseur mais aussi de mode d'écoute : normal, avec réduction de bruit ou hear through. Ce dernier mode capte les sons externes et les retranscrits dans vos oreilles en plus de votre musique. Cela permet d'éviter les incidents dans la rue, notamment.