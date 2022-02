Soldes : le TOP des offres chez Amazon et Cdiscount juste avant la 4ème démarque

Comme depuis le début des Soldes, les smartphones restent le produit phare très recherché par un grand nombre des internautes qui profitent de cette période de promotion pour changer de smartphones en faisant de belles économies. Amazon, Cdiscount, Fnac-Darty ou encore Rakuten s'en donnent à cœur joie et proposer des centaines d'offres sur les marques les plus convoitées. Apple, Samsung, OnePlus, Xiaomi, Realme, Oppo… toutes les plus grandes marques du marché voient leurs produits littéralement bradés par les différents e-commerçants participants à l'opération.

Avec les prix cassés et d'éventuels codes promo, il n'est pas rare de faire de très bonnes affaires, pouvant atteindre jusqu'à moins 30% sur certains modèles récents. Gardez également à l'esprit que les modèles de générations précédentes restent encore et toujours d'excellents smartphones qui profitent naturellement d'une baisse de prix avec la sortie des smartphones plus récents.