La Fnac casse le prix du casque Harman Soho à moins 40% pour les Soldes

Le Harman Soho a la particularité de se plier pour prendre moins de place quand vous le transportez sans l'utiliser. En plus de ça l'arceau est très flexible : il peut se plier et se tordre sans risquer la casse ou l'usure. Il est fourni avec un câble USB et un jack afin d'être branché sur l'un des ports pour être utilisé même lorsqu'il n'y a plus de batterie.

Si la connexion se fait en Bluetooth, il y a aussi un mode NFC qui permet de l'appairer encore plus facilement et rapidement. La qualité sonore globale est d'excellente qualité et vous pouvez en profiter partout, surtout avec la réduction de bruit qui permet de s'isoler de l'extérieur pour profiter d'un moment de sérénité.