Soldes 2022 : toutes les meilleures offres de la 3ème démarque chez Amazon et Cdiscount

Il ne faudra désormais plus trop tarder pour profiter des meilleurs prix disponibles à l'occasion des Soldes 2022. En effet nous sommes en plein dans la troisième démarque et il ne reste grosso modo qu'une grosse semaines de promotions à venir avant la fin de cette période commerciale qui aura duré un mois complet.

Est-ce trop tard pour faire d'excellentes économies ? Certainement pas ! Les e-commerçants débordent encore de nombreuses offres sur un large choix de produits high-tech, pour vous permettre de vous équiper, de compléter votre installation ou tout simplement pour renouveler un ancien équipement désormais hors d'âge par un modèle flambant neuf et à la pointe de la technologie.

Les smartphones restent la valeur sûre de ces Soldes 2022 et même après plusieurs semaines de promotions intensives, il reste un très grand choix d'appareils disponibles et ce pour toutes les marques. On pense bien évidement à Samsung, que ce soit pour ses modèles premium mais aussi pour ces milieux de gamme, réunis sous la marque Galaxy A, qui vous proposent de nombreux appareils à prix encore plus abordables durant cette troisième démarque. Apple est également bien représentée avec des iPhone 11, SE, 12 et même le tout dernier iPhone 13 qui perd quelques dizaines d'euros par rapport à son prix initial. Xiaomi et ses innombrables déclinaisons est bien évidemment de la partie ainsi que OnePlus, présent cette années à la fois avec les OnePlus 8 sortis en 2020 mais également le plus récent OnePlus 9 et ses avancées notables sur le plan de la photographie.

Ce week-end, profitez également des Soldes 2022 pour faire de très confortables économies sur un large choix de PC portables. Acer, ASUS, Lenovo ou encore HP vous permettent de bénéficier d'une machine parfaitement adaptée à vos besoins quotidiens mais aussi ceux de vos proches. Vous pourrez retrouver des PC portables plus adaptés à la bureautique ou au télétravail, doté d'une puissance suffisante à des tâches peu exigeantes comme la rédaction d'un document ou d'une présentation, ou des PC adaptés aux gamers, équipés des meilleurs écrans, processeurs et cartes graphiques.

N'oubliez pas de jeter enfin un oeil à la gamme très riche d'objets connectés mises en ligne par les différents e-commerçants. En plus des fameuses enceintes connectées, notamment celles proposées par Amazon avec la gamme Echo, il vous est également possible de faire d'excellentes affaires sur les aspirateurs robot Roborock et iRobot, ainsi que sur un grand choix d'alarmes, de caméras de surveillance et d'ampoules connectées pour une maison intelligente qui s'adapte à votre mode de vie et ce de manière automatique.

Enfin les amateurs de bon son pourront compter sur des offres rien que pour eux avec des promotions sur les casques audio et les écouteurs sans-fil, comme les AirPods d'Apple, ainsi que sur les barres de son pour les cinéphiles et serivores les plus exigeants, pour une expérience toujours plus proche de celle vécue dans les salles de cinéma.