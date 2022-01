Soldes 2022 : les vrais bons plans du jour chez Amazon et Cdiscount

Pour être sûr de ne manquer aucune bonne affaire, il faut avant tout du bon sens. Comparer les prix chez les différents e-commerçants est l'une des clés pour dénicher la bonne affaire. En effet, pour les produits les plus recherchés, il n'est pas rare de les retrouver sur plusieurs sites de vente en ligne mais bien souvent à des tarifs qui peuvent fortement varier. Ajouter à cela une éventuelle promotion supplémentaire ou un code promo exclusif et vous pouvez observer des différences de prix parfois significatives. Bonne nouvelle, histoire de vous faciliter la vie, l'équipe des bons plans Clubic se charge de faire quotidiennement ce comparatif pour vous proposer les meilleures nouvelles offres, ou les meilleurs prix du moment sur les produits en solde.

Autre conseil : attention également aux faux bons plans. Durant ces périodes "shopping", certains e-commerçants jouent le jeu des fausses promotions et n'hésitent pas à augmenter les prix juste avant les Soldes pour proposer ensuite une baisse de prix miraculeuse ! D'autres usent également des fameux prix barrés pour afficher des pourcentages de réduction toujours plus importants. Tous les tarifs conseillés sont publics et là encore nous vous invitons à la prudence et à consulter les prix catalogues pour éviter toute mauvaise surprise.

Enfin, pour ne pas manquer une belle offre, la réactivité sera de mise ! Plus la fin des Soldes approche, plus les ruptures de stocks sont rapides. Les promotions les plus intéressantes partent en général très rapidement. Si vous tombez sur le produit de vos rêves, n'hésitez pas trop longtemps si vous ne voulez pas le voir vous passer sous le nez.

