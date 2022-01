Soldes Apple : ce chargeur induction pour AirPods est presque donné !

Si vous possédez des écouteurs sans fil AirPods d'Apple, vous savez que malgré leur bonne autonomie, ils doivent forcément passer par la case recharge de temps en temps. Et s'il est possible de les brancher directement via le câble fourni avec, ce n'est pas forcément pratique. Un départ précipité, on tire sur le câble et on accélère l'usure de ce dernier.

C'est pourquoi Boulanger propose un chargeur induction , ou Qi, issu de sa propre gamme de produits baptisée Essentielb. Là on y retrouve une vaste gamme de produits de base, comme des câbles, souris, claviers, etc. Et également ce chargeur, vendu habituellement 19,99€ et qui tombe à seulement 5,99€ en ce moment.