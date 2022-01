Le casque gamer Xbox filaire est toujours à moins de 50 € pendant les Soldes

Ce modèle se connecte aux consoles Xbox mais aussi aux PC Windows par l'intermédiaire de sa prise jack 3,5 mm. Il assure un rendu audio ultra immersif et affiche une compatibilité parfaite avec les technologie audio-spatiales Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone: X. Les jeux compatibles bénéficieront d'un son encore plus réaliste et précis. Un micro rétractable est même présent sous la forme d'une tige. Il vous permettra de discuter facilement avec vos amis pendant une session multijoueur.