Cdiscount fait chuter le prix du Dyson V7 Motorhead pour les Soldes !

Le Dyson V7 Motorhead est un excellent aspirateur balai qui permet de nettoyer complètement maison et voiture. En effet, l'offre Cdiscount comprend un kit d'accessoires conçus spécifiquement pour l'intérieur des véhicules. Il y a une brosse rigide, une brosse passe-partout et une rallonge flexible.

Et bien sûr il y a le balai Dyson et les accessoires de base qui vont avec, soit le long suceur ainsi que l'accessoire deux-en-un en plus de la tête d'aspiration motorisée. D'ordinaire vendu 378,9€ sur Cdiscount, il est en ce moment à 299,99€ avec une livraison offerte en point relais.