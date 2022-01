L'Apple Mac mini (2020) chute de prix avec ce code promo pour les Soldes Cdiscount

Voyons un peu ce qu'a dans le ventre le Mac mini d'Apple version 2020. Déjà comme nous l'avons dit il est équipé d'un processeur Apple M1 avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne sur SSD. La mémoire vive est une DDR4 avec une fréquence de 2 666 MHz.

Niveau connectique, il est plutôt fourni puisque vous avez droit à 2 ports Thunderbolt 3, un DisplayPort, un port USB-C 3.1 Gen 2, 2 ports USB 3.0, un port HDMI, un port LAN (Gigabit Ethernet) et une prise casque. De quoi brancher tous vos périphériques afin de travailler dans les meilleures conditions.

Il est bien sûr livré avec un système d'exploitation : il s'agit de macOS Big Sur 11.0. Et vous pourrez bien entendu faire toutes les mises à jour que vous désirez dessus. Et il peut bien entendu se connecter au WiFi et en Bluetooth afin de relier votre smartphone ou d'autres appareils à votre écosystème.