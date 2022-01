Soldes Dyson : prix choc sur le dernier modèle, le Dyson V15 !

Pas besoin de présenter davantage Dyson, tant le leader mondial de l'aspirateur sans sac a marqué de son empreinte le secteur. Grâce à des moteurs extrêmement puissants, associés à un design luxueux et léger, ces aspirateurs sont parmi les meilleurs disponibles pour nettoyer de fond en comble et du sol au plafond son habitation.

Ce modèle Dyson V15 possède un moteur d'une puissance maximale de 660 Watt. Poussières, débris ou poils d'animaux, rien ne lui résiste ! Il est également équipé de brosses très capables, avec une technologie auto-démêlante pour récupérer tous les détritus et les envoyer dans le réservoir à poussières.

L'appareil possède également un système d'adaptation automatique de la puissance d'aspiration, en fonction de la quantité de déchets présents sur le sol. Pas besoin de regarder en permanence l'écran LED intégré, vous n'avez qu'à mettre en route l'appareil, qui ensuite s'occupe de tout !

Un ensemble d'accessoires, notamment des brosses plus dures ou plus souples, vous permettent d'aspirer absolument n'importe quelle surface et son poids léger de 3 kg vous permet de l'utiliser même pour retirer les toiles d'araignée au plafond ou sur les murs.

Son autonomie enfin est d'une heure complète pour ne pas vous soucier de la batterie restante lors de votre nettoyage complet.