Bon plan Soldes : les e-cartes cadeau Fnac Darty Jackpot sont de retour !

Les cartes jackpot Fnac fonctionnent également avec l'enseigne Darty. Et non seulement cela fonctionne en ligne, mais vous pouvez également aller en magasin avec les codes barres liés à chacune de vos cartes cadeaux. Ainsi vous allez pouvoir les présenter en caisse et déduire leur montant de vos achats.

Et il est bien entendu possible de fractionner vos achats. Vous pouvez dépenser une certaine partie de la somme maintenant, et l'autre plus tard. Ainsi vous n'aurez pas à faire un gros achat en une seule fois : si vous souhaitez acheter plusieurs petits objets, c'est également possible. Là aussi il y a quelques restrictions à prendre en compte : les cartes jackpot de sont pas utilisables sur la Marketplace (l'occasion), les abonnements presse, les produits dématérialisés et les tirages photo.

Pour le reste vous n'avez qu'à vous faire plaisir, vous pouvez acheter une, deux ou trois cartes de 60€ ou 150€ à 50€ ou 130€ l'unité et ainsi bien commencer les soldes demain grâce à ces doubles réductions.