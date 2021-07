La liseuse Kindle Paperwhite est au meilleur prix jamais vu pour les Soldes sur Amazon

Amoureux des livres, vous passez des heures chaque semaine à en dévorer un ou plusieurs. Il est temps pour vous de passer au livre numérique. Vous disposerez d’une mémoire de 8 Go capable de stocker plusieurs milliers de livres au format eBook. Et pour remplir sa mémoire de nouveaux livres, profitez de sa connexion Wifi pour plus de simplicité.

Solide et résistante à l’eau grâce à la norme IPX8, elle peut résister à une immersion en eau douce jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 60 minutes. Inutile de paniquer quand les enfants sauteront dans la piscine en vous éclaboussant. De plus avec son écran doté d’une haute résolution et d’un aspect proche du papier, la lecture sera toujours confortable même par une belle journée ensoleillée. De plus, vous pourrez personnaliser l’affichage du texte en jouant sur la police et sa taille afin de l’adapter à votre vue.

Son autonomie est également très élevée, une fois chargée, vous aurez la possibilité de lire autant que vous voulez sans avoir besoin de la brancher. Elle pourra fonctionner jusqu’à plusieurs semaines avec une seule charge suivant votre utilisation.

Accéder à un vaste catalogue composé de millions de titres en quelques clics. Plus besoin d’attendre le facteur pour recevoir vos prochains livres, télécharger les directement sur votre PaperWhite.