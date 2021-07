Soldes d'été : le realme 7 (128 Go) est au meilleur prix chez Amazon

Dévoilé durant l'automne 2020 en France, le realme 7 bénéficie d'un bon rapport qualité/prix.

Le téléphone du constructeur chinois est doté d'un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 90 Hz. Il dispose aussi d'un processeur Mediatek Helio G95, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide. L'ensemble tourne avec le système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche Realme UI.

Comme évoqué ci-avant, le smartphone concerné par le bon plan embarque un stockage interne de 128 Go. Ce stockage peut être étendu jusqu'à 256 Go par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie.

Pour la photo, on retrouve un capteur principal de 64 + 8 MP et un capteur frontal de 16 MP.