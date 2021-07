Soldes Amazon et Cdiscount : les meilleurs deals high-tech à saisir avant le week-end

Parmi les nombreux magasins passés aux couleurs des Soldes depuis mercredi, Fnac et Darty sont parmi ceux ayant le plus de promotions stupéfiantes en réserve. Les deux enseignes, qui ne forment désormais plus qu'un seul et même groupe, se sont retroussés les manches et proposent de nombreuses offres coup de poing sur un large choix de produits high-tech de renom.

Darty et Fnac ont une vraie expertise sur la télévision et cette année encore les écrans 4K connectés sont à l'honneur avec des remises de plusieurs centaines d'euros sur des modèles en provenance des marques leader du marché comme Sony, LG, Samsung ou encore HiSense et Panasonic. Ces constructeurs vous proposent à la fois des écrans LED 4K à la qualité d'image exceptionnelle mais aussi des dalles OLED, prisées des cinéphiles pour leur contraste infini et une colorimétrie précise pour respecter les intentions des metteurs en scène. Ces téléviseurs sont également connectés à tous les services de SVOD comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+ mais aussi des services français comme myCanal et OCS.

Les smartphones sont d'autres produits très prisés par les consommateurs et Fnac et Darty ont de très nombreux appareils en stock à des prix très intéressants. On retrouve évidemment Xiaomi et ses très nombreuses gammes de téléphones à tous les prix mais aussi des constructeurs habitués à des tarifs haut de gamme en général comme Samsung ou encore Apple et ses iPhone dont certains bénéficient de baisses de prix assez saisissantes et n'ont jamais été aussi abordables que durant ces Soldes 2021. Si vous voulez passer votre été avec l'un de ces smartphones et immortaliser vos vacances avec leurs capacités photo dignes des appareils professionnels.

Les PC portables ont la côte depuis quelques mois et l'essor du télétravail. Si vous souhaitez une nouvelle machine pour travailler depuis chez vous ou tout simplement pour jouer ou naviguer sur le web, de nombreuses machines à tous les prix sont là pour vous. Les constructeurs vous proposent au choix de petites configurations très abordables pour ceux n'ayant besoin que d'un navigateur web et d'un peu de puissance pour les tâches bureautiques mais également des appareils bien mieux équipés, aux larges écrans et aux cartes graphiques débridées pour des expériences de jeu toujours plus réalistes.

Les audiophiles auront quant à eux tout loisir de se perdre dans les innombrables casques audio signés Bose, Sony ou encore Apple qui sont d'ors et déjà disponibles à des prix très intéressants durant les Soldes. Ces modèles équipés pour certains de systèmes de réduction de bruit active vous permettent de vous isoler dans votre musique, sans être ennuyé par l'extérieur. Les casques audio bénéficient également d'un son de haute qualité, avec une restitution sonore équilibrée pour tous les genres musicaux.