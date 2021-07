A l'occasion des Soldes, Boulanger casse les prix sur les produits high-tech

Les Soundsport Free ne mentent pas sur la marchandise. Ils vous permettent d'accompagner vos séances d'entrainement de vos playlists préférés sans le fil qui pendouille habituellement le long de votre torse. Ici vos écouteurs Bose sont solidement fixés dans vos oreilles et connectés en Bluetooth à votre smartphone ou à votre montre connectée. Bose oblige, la qualité du son est excellente avec une maitrise de la restitution sonore, un équilibre entre aigus, mediums et basses et une chaleur présente dans chaque morceau pour être motivé un peu plus encore lors de vos séances de sport. Avec 5 heures d'autonomie au compteur, vos écouteurs vous accompagnent partout et vous permettent d'assurer des séances longue durée sans jamais manquer de musique.