Soldes Cdiscount : le volant gaming Logitech G29 (+levier de vitesse) est en promo

Ce volant conçu par Logitech est compatible avec les consoles PS3 et PS4 mais aussi avec certains jeux sur PC. Grâce à ce périphérique, les simulations de conduite gagneront en authenticité grâce au retour de force à deux moteurs permettant de ressentir chaque effet (virage, terrain accidenté…) de manière ultra réaliste. Les contrôles sont extrêmement précis via les engrenages qui réduisent les éléments indésirables comme les vibrations et le bruit. Le roulement à bille en acier est aussi robuste et le volant est protégé par un revêtement en cuir cousu main.

Bref, le volant Logitech G29 Driving Force est un vrai bonheur à utiliser. En façade, il embarque même tous les boutons PlayStation ainsi qu'une croix directionnelle pour naviguer facilement dans les menus. Enfin, les pédales réglables et le levier à six vitesses sont inclus dans ce pack.