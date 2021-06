Soldes Xiaomi : à ce prix, la caméra de sécurité Mi Home Security est bradée

Ainsi, ce modèle conçu par la marque chinoise est capable de filmer une scène avec une définition en Full HD et jusqu'à 20 images par seconde. Le rendu sera toujours très propre et détaillé. Ce sera également le cas dans la pénombre et même en pleine nuit grâce à une vision nocturne vraiment performante. Quant à l'angle de vision de l'objectif embarqué, il peut s'étendre jusqu'à 170°. La caméra aura la possibilité de balayer une pièce dans son intégralité. Elle ne ratera rien !

Pour sauvegarder une scène filmée, vous pourrez ajouter une carte microSD ou bien configurer votre compte Xiaomi Cloud pour y stocker automatiquement tous vos clips. À l'aide de sa base magnétique, elle adhérera à la plupart des surfaces et sera aussi capable de tenir à l'envers accrochée au plafond pour plus de discrétion. Enfin, un indice d'étanchéité IP65 est de la partie afin de lui permettre de supporter les conditions météorologiques en extérieur.