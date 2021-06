Soldes Darty : 6 promos immanquables sur les vélos et trottinettes électriques

Si le look d’un vélo pliable ne correspond à votre style, optez pour l’élégant vélo électrique Velair Speed en noir mat. Ce vélo type course offre une autonomie allant jusqu’à 60 km avec une vitesse maximale de 25 km/h grâce à son moteur et sa batterie 36 volts de 6800 mAh.

Son poids se limite à 15 kg grâce à un cadre en aluminium léger au look rétro indémodable. Le freinage repose sur des patins V-brake Tektro pour assurer une grande efficacité en toute circonstance. Idéal pour ceux qui recherche un vélo à assistance électrique performant et doté d’une grande autonomie, c’est le modèle qu’il vous faut et son prix est fracassé pendant les soldes.