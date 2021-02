Ce PC convertible HP Spectre X360 15" est à -30% chez Fnac pour les Soldes

C'est la Fnac qui héberge cette réduction mise en ligne durant la seconde démarque des soldes hivernales. La livraison à domicile et le retrait en magasin sont offerts. Étant donné le prix très élevé de cet article, vous apprécierez sans doute le fait d'avoir la possibilité de régler en plusieurs fois. Après l'achat, vous recevrez quatre mois d'abonnement à Deezer. N'oubliez pas que la carte Fnac+ est à 7,99€ la première année (puis 14,99€/an). La garantie est valable pendant deux ans.

Le HP Spectre X360 est un ordinateur portable convertible doté d'un écran tactile 15,6 pouces avec une définition en 4K UHD. Cette dalle est donc parfaite pour tous les types de contenu. Côté processeur, nous retrouvons un Intel Core i7 10510 allant jusqu'à 4,9 GHz. Il est épaulé par une carte graphique Nvidia GeForce MX250, 16 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD.

Avec une telle configuration, vous pourrez bien évidemment naviguer sur internet sans essuyer la moindre latence mais aussi jouer à des titres gourmands en ressources. Cet ordinateur s'adaptera à vos habitudes.