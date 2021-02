Soldes : 5 offres qui valent vraiment le détour chez Cdiscount

Le Hisens 70AE7000F est compatible HDR 10+ pour une image plus fine. Cette TV dispose également des technologies 4K Upscaling et Hybrid Log-Gamme. De plus, cette TV de 70“ est une Smart TV. Vous allez pouvoir profiter de vos contenus favoris chez Prime Video, Netflix ou YouTube directement sans avoir besoin d’ajouter un boitier pour y accéder.

Elle est compatible avec Alexa et dispose de 3 ports HDMI et 2 ports USB ainsi que d’une sortie optique pour la relier à un ampli home cinema, le tout pour à peine plus de 650 €, une belle affaire à saisir.