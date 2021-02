L'Amazon Echo Dot 4 est en Soldes chez Boulanger pour la dernière démarque

Direction la France puisque c'est l'enseigne Boulanger qui s'occupe de cet article. Les frais de port sont offerts pour tout le monde et vous aurez la possibilité de récupérer la commande en magasin. La reprise de votre ancien appareil est assurée et vous bénéficierez de 15 jours pour changer d'avis si ce produit ne répond pas à vos attentes. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Avec son design sphérique pour le moins original, l'Echo Dot 4 se détache clairement de la concurrence. En plus d'être élégante, elle se permet d'embarquer des fonctionnalités de pointe pour satisfaire l'utilisateur comme il se doit. Déjà, la qualité audio est au rendez-vous grâce à un son riche et détaillé sur n'importe quel type de contenu. Ainsi, vos musiques et vos programmes préférés seront diffusés idéalement dans toute la pièce.

La fonction kit mains-libres est elle aussi présente pour prendre des appels via le microphone intégré. Pour des raisons de confidentialité, celui-ci peut être arrêté à tout moment par la simple pression d'un bouton.